Muğla’da hırsızlık şüphelileri JASAT tarafından yakalandı

Olay, Turgut Mahallesi’nde 8 Mayıs Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.D. isimli şahsın evinden 40 adet bilezik, 36 adet cumhuriyet altını ve 2 metre uzunluğunda altın zincir çalındı. Şahsın Turgut Jandarma Karakol Komutanlığı’na müracaatının ardından jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Turgut Jandarma Karakolu ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelilerinin M.A. ve S.A. olduğu tespit edildi. JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. S.A. isimli şahsın işyerine ait kasada ise çalınan 1 kilogram altın ele geçirilirken, altınlar sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

