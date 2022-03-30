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Muğla'da iki evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

30.03.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da iki evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Göcek Mahallesi'ndeki iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timince bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede şüphelilerin, hırsızlıktan 17 suç kaydı bulunan H.K. ve M.A. olduğu belirlendi.

Ölüdeniz Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, H.K. çıkardığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince ele geçirilen evlerden çalındığı belirlenen para ve malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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