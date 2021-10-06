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Muğla'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

06.10.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Nevzat Demiroğlu (65) yönetimindeki 09 PB 074 plakalı kamyonet, Günlüce Mahallesi Gelincik mevkisinde, Süleyman Diban (65) idaresindeki 48 AG 979 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan Demiroğlu ile Diban, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demiroğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diban'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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