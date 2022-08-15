YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

15.08.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Felemez Avcı idaresindeki 48 ACA 769 plakalı otomobil, Örnekköy Mahallesi Namnam Çayı mevkisinde Mücahit Seleme Öztürk'ün kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Avcı'nın kullandığı otomobil köprüden aşağı devrildi.

Kazada, Avcı ile diğer araçta bulunan Selin Ceylan yaralandı.

112 Acil servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldıMuğla açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldüKahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü
Antalya'da 15 gün önce doğan üçüz buzağılar, biberonla besleniyorAntalya'da 15 gün önce doğan üçüz buzağılar, biberonla besleniyor
Anahtar Kelimeler:
Muğla Ula kaza

Muğla Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:16
Öğle
13:16
İkindi
17:01
Akşam
20:07
Yatsı
21:30
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.