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Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

23.09.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu Kavşağı'nda Berat Gök idaresindeki 48 JP 064 plakalı otomobil ile Hikmet Büyükçalık yönetimindeki 48 GH 287 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Zeliya Büyükçalık ve Elif Söğüt yaralandı. Otomobilde sıkışan Zeliya Büyükçalık itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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