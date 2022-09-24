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Muğla'da inşaat demiri çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

24.09.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da inşaat demiri çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Muğla'da inşaat demiri çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir inşaattan demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

S.Ö'nün İskele Mahallesi 246. Sokak'taki inşattan inşaat demirlerini motosikletine yüklediğini fark eden çevre sakinleri durumu polise bildirdi.

Çevredeki bir vatandaşa da bıçak tehdidinde bulunduğu ve tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli, bölgeye gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının motosikletindeki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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