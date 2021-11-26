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Muğla'da "insan ticareti ve uluslararası siber dolandırıcılık" operasyonunda 27 gözaltı

26.11.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da "insan ticareti ve uluslararası siber dolandırıcılık" operasyonunda 27 gözaltı

Muğla'da düzenlenen "insan ticareti ve uluslararası siber dolandırıcılık" operasyonunda Tayvan uyruklu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile Tayvan kolluk teşkilatı ekipleri daha önce Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ'da faaliyet yürüten uluslararası suç örgütünün Antalya'da faaliyetlerini tespit etti.

Bu kapsamda 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda Tayvan uyruklu 33 düzensiz göçmen kurtarılırken 2'si Türk 1'i Tayvan uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Çalışmayı genişleten ekipler, uluslararası suç örgütünün Muğla'da da faaliyet gösterdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda Tayvan uyruklu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda telefon, tablet, bilgisayar, 120 bin lira ile 10 bin dolar ele geçirildiği öğrenildi.

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