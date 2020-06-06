YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

Muğla'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden 17 akü, 2 dizüstü bilgisayar, iş yeri aletleri ile 8 bin 750 lira çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin G.G, T.K. ve B.S. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen eşyalar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G, T.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan çalıntı eşyaları satın alan G.B. hakkında "suç eşyasını satma, satın alma veya kabul etme" suçundan işlem başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Adana Milletvekili Ünüvar’a “Dostluk” nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Adana Milletvekili Ünüvar’a “Dostluk” nişanı

Tatvan’a 2 bin metre karelik kapalı sera

Tatvan’a 2 bin metre karelik kapalı sera

Gaziantep’te bu kadar da olmaz dedirten görüntü

Gaziantep’te bu kadar da olmaz dedirten görüntü

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:40
Öğle
13:10
İkindi
17:02
Akşam
20:31
Yatsı
22:08

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Damla Şahin Eczanesi
Merkez
Kaleli Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Hale Eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Makilikteki yangın malzeme deposunu yaktı

Makilikteki yangın malzeme deposunu yaktı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı

Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı

Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı

Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.