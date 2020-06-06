Muğla'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden 17 akü, 2 dizüstü bilgisayar, iş yeri aletleri ile 8 bin 750 lira çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin G.G, T.K. ve B.S. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen eşyalar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G, T.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan çalıntı eşyaları satın alan G.B. hakkında "suç eşyasını satma, satın alma veya kabul etme" suçundan işlem başlatıldı.

