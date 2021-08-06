Muğla'da itfaiyecilerin orman yangınını söndürdükleri sırada alevlerin arasında kalması kameralara yansıdı

MERSİN (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bölgede bulunan Mersin itfaiyesinin, alevlerin arasında kalması ekibin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangını kontrol altına alma çalışmalarına katılan Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, havadan yapılan müdahalelere karadan destek verdi.

İtfaiye ekipleri, Çövenli Mahallesi'nde hortumlarla söndürme çalışmalarını yürütürken kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini arttıran yangının ortasında kaldı. Daha sonra araçlarına dönen itfaiyeciler, siren çalarak güvenlik bölgeye doğru hareket etti.

Yaşananlar, itfaiyecilerin cep telefonu kamerasına da yansıdı.



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