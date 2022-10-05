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Muğla'da kaçak 21 bin makaron ele geçirildi

05.10.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kaçak 21 bin makaron ele geçirildi

Muğla'da kaçak 21 bin makaron ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evinde kaçak sigara üreten şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu, A.T'nin evinin bir odasında bandrolsüz kaçak sigara üreterek piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, elektrik düzenekli 2 sigara basma makinesi, motorlu kompresör makinesi, 21 bin makaron (filtresiz sigara kağıdı), 800 adet doldurulmuş kaçak sigara ve 7 kilogram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

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Muğla Fethiye kaçak sigara makaron

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