Muğla’da kaçak alkol operasyonu: 6 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güzelyurt Mahallesi’nde ikamet eden B.K.,S.Ö.,C.D.,K.C.,İ.E. ve A.A. isimli şahısların ikametlerinde sahte kaçak alkol ürettikleri ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda yapılan aramada 184,5 litre kaçak içki, 50 litre etil alkol, 190 ml. anason ve aroma, 2 adet 50 litrelik alkol damıtma cihazı, 1 adet 40 litrelik alkol damıtma cihazı, 1 adet 100 litrelik damıtma bidonu, 1 adet alkol damıtma soğutma aparatı, 1 adet alkol kaynatma cihazı, 1 adet alkol damıtma aparatı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet 12 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda B.K.,S.Ö.,C.D.,K.C.,İ.E. ve A.A. isimli şahıslar ekipler tarafından göz altına alındı.

