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Muğla'da kaçak içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA AA
25.12.2024 11:35
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Muğla'nın Menteşe, Dalaman, Fethiye ve Milas ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da kaçak içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığına yönelik planlanan eş zamanlı operasyon kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Menteşe, Dalaman, Fethiye ve Milas ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramada 891 litre el yapımı içki, 48 litre etil alkol, 2 litre içki aroması, 4 şişe anason yağı, anason aroması ve 2 şırınga ele geçirildi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

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milas Gözaltı Muğla kom

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