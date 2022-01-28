Muğla'da kaçak içki operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Yatağan ve Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay yürütülen istihbarı çalışmada, Milas ilçesinde 200 litre etiketsiz etil alkol, Yatağan ilçesinde 101 şişe sahte bandrollü alkol, 5 şişe bandrolsüz alkol, kurusıkıdan bozma tabanca, şarjör, 6 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i jandarmadaki işlemlerinin ardından, 3 kişi ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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