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Muğla'da kaçak midye ve balık taşıyan kişiye 10 bin 711 lira ceza

03.08.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kaçak midye ve balık taşıyan kişiye 10 bin 711 lira ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yasal olmayan yollarla midye ve balık taşıyan kişiye 10 bin 711 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla tespit edilen minibüs, Yanıklar Mahallesi'nde durduruldu.

Taşıma evrakı bulunmayan araçta, kasalarda istavrit, levrek, barbun, çipura, kaya levreği, kalamar, somon, ithal karides ile çuvallar içinde kara karides ve kum midyesi ele geçirildi. Ürünlere ekipler tarafından el konuldu.

Araç sürücüsü R.T'ye ise Su Ürünleri Kanunu ile Taşıma Kanunu'na muhalefetten 10 bin 711 lira ceza kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Muğla Fethiye jandarma

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