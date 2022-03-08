Muğla'da kadınlar "mor cepken" temasıyla bir araya geldi

Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen törende, kadınlara "mor cepken" temalı yaka rozetleri dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, "mor cepken" temalı yaka rozetlerinin dağıtılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

İl Müdürü Osman Toprakçı, burada yaptığı konuşmada, 1800'lü yıllarda Muğla ve Antalya çevresinde yaşayan Yörük kadınların evlenirken çeyizlerine önce mor cepken koyduklarını söyledi.

Toprakçı, kadınların eşleri tarafından haksızlığa uğradıklarında ya da şiddet gördüklerinde, kenarları sarı işlemeli, yelek biçimli mor cepkeni giyerek herkesin görebileceği bir yere geçtiklerini ve bu durumu yöre halkına duyurduklarını anlattı.

Mor cepkenin Yörük kadınların sesi ve özgürlüğünün simgesi haline geldiğini belirten Toprakçı, "Yöre halkı bunun üzerine mor cepkenli kadının eşinden selamı keser, davetlere çağırmaz, aralarına almazlardı. Bugün yakalarımızdaki mor cepkenin arkasında böyle bir Yörük kültürü var. Bu kültür her ne kadar zamanla kaybolmuş olsa da biliyoruz ki bir yerlerde hala mor cepkeni sırtında olan kadınlar var." dedi.

Kadınların mağdur olmadıkları günler için harekete geçmeye, müdahil olmaya ve unutmamaya söz veren Toprakçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Toprakçı ve beraberindeki kadınlar, daha sonra Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ardından, Sınırsızlık Meydanı'nda devam eden törende, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan stantlarda, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için broşür ve karanfil dağıtıldı.

