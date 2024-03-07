Muğla’da kadınlara yönelik resim ve fotoğraf sergisi açıldı

Açılış Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Kadınlar günü sebebi ile gerçekleştirilen açılışta yiyecek ve içecek atölyesinde hazırlanan “Saray Tatlıları”, geleneksel sanatlar atölyesi “Tezhip Sanatı”, geleneksel sanatlar atölyesi “Ebru Sanatı”, seramik teknolojileri alanı “Çini Dekorlama” ve el sanatları alanı “Halı, Kilim ve Kumaş Dokuma” alanları protokol tarafından gezildi.

Fotoğraf ve resim sergisi açılışında konuşma yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık” Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz. Kadınların sadece 1 gün değil 365 gün kadınlar günü annelerimizin, eşlerimizin, çocuklarımızın, kız kardeşlerimizin. Ülkemizde kadınlarımızın ekonomide, siyasette toplumun her kesiminde her istihdam alanında sanatta kadınlarımız daha ’da artıyor. Bizim dinimizde kadına önem veriyor. Kadın ve anne bizde kutsaldır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yine aynı şekilde kadınlara verilen önemin Dünya’da ilk olacak şekilde seçme seçilme hakkını kadınlara tanıyarak bunu gösteriyor. Tabi toplumun yarısı çalışarak gelişmesi kalkınması bu ülkenin. Dolayısıyla kadınlar baş tacımız günlerini kutluyoruz ama sadece 8 Mart değil 365 günün sizlerin olduğunu bir daha söylemek istiyorum ”dedi.

