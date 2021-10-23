Muğla'da kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döğer Mahallesi'nde A.S'nin işlettiği kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine inceleme yaptı.

Bölgeye giden ekipler, kahvehanede 6 kişinin kumar oynadıklarını ve içki içtiklerini belirledi.

Ekipler, 6 kişiye 22 bin 442 lira ceza uyguladı.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.



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