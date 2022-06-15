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Muğla'da kamyon kasasında 96 düzensiz göçmen yakalandı

15.06.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kamyon kasasında 96 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 96 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan ilçesi Kafacakaplancık Mahallesi'nden Yunanistan ve İtalya'ya düzensiz göçmen götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Mahalle çıkışında duran bir kamyonun kasasında arama yapan ekipler, Afganistan, Filistin, İran ve Irak uyruklu 96 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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