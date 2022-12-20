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Muğla’da kamyonetin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

20.12.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Muğla’da kamyonetin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesinde meydana geldi. Yavuz A. (50) idaresindeki 35 BEH 856 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Tayfur Deniz’e çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tayfur Deniz’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Yavuz A.’nın işlemleri sürüyor.

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