Muğla’da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla’nın Milas ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Levent Yüksel idaresindeki 48 U 3404 plakalı motosiklet, Hisarbaşı Hocabedrettin Mahallesi Tabakhane Caddesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.K'nin kullandığı 34 EZN 253 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz