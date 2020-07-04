Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
İ.K. idaresindeki 48 YG 488 plakalı kamyonet, Yatağan-Milas kara yolu Bağyaka sapağında, İbrahim Yörük'ün kullandığı 48 Y 0071 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola fırlayarak ağır yaralanan sürücü Yörük ve otomobildeki Hulusi Yelaldı, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Yörük, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, otomobil sürücüsünün, gideceği yolu kısaltmak için yaklaşık 200 metre ilerideki alt geçit yerine sapağın karşısında bulunan düşük banketten geçmek istediği iddia edildi.