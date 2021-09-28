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Muğla'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

28.09.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

M.A'nın kullandığı 48 ADJ 163 plakalı kamyon, Kırcağız mahallesi Karpuzlu mevkisinde karşı yönden gelen Metin Sönmez idaresindeki üzerinde plaka bulunmayan motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosikletten savrulan sürücü Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sönmez'in cenazesi Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, bazı yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

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