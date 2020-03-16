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Muğla’da kara ve denizde fırtına uyarısı

MUĞLA HABERLERİ  | 16.03.2020 16:37 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla’da hem denizde, hem de karada fırtına uyarısı yapıldı.Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla il genelinde 17 Mart 2020 Salı günü sabah ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-80 km/saat) yüksek kesimlerde yer yer tam fırtına (100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Muğla’da kara ve denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla’da hem denizde, hem de karada fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla il genelinde 17 Mart 2020 Salı günü sabah ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-80 km/saat) yüksek kesimlerde yer yer tam fırtına (100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ayrıca, Bodrum-Anamur arasında rüzgarın bugün (Pazartesi) gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği, fırtınanın Perşembe günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği açıklandı.

Muğla’da kara ve denizde fırtına uyarısı

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