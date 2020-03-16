Muğla’da kara ve denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla’da hem denizde, hem de karada fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla il genelinde 17 Mart 2020 Salı günü sabah ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-80 km/saat) yüksek kesimlerde yer yer tam fırtına (100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ayrıca, Bodrum-Anamur arasında rüzgarın bugün (Pazartesi) gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği, fırtınanın Perşembe günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği açıklandı.



