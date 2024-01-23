YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Muğla'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

AA AA
23.01.2024 14:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürüp, cesedini ormanlık alana bırakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Özgür Çet, maktulün annesi, babası ve akrabalarının yanı sıra Fethiye'deki kadın dernekleri üyeleri de katıldı.

Duruşmada pişman olduğunu ifade eden sanık, "Biz sürekli tartışıyorduk, ben ne yaptıysam çocuklarım için yaptım. O yüzden cinayeti bir süre söyleyemedim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, herhangi bir indirim uygulamadı.

Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar ise kızının kanının yerde kalmadığını söyledi.

Dava sonrasında açıklama yapan avukat Hayal Özenç, "Sanık yine Sevim'in namusunu sorgulayan bir savunma yaptı. Ama mahkeme bunları dikkate almayarak gereken cezayı verdi." dedi.

OLAY

Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanlık alanda 24 Ekim 2023'te bulunan cesedin Sevim Çet'e ait olduğu belirlenmiş, eşiyle ilgili kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet, 15 Kasım'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Özgür Çet, ifadesinde cinayeti anlatmış, eşinin cesedini hurda toplanan kamyonetle ormanlık alana götürüp sakladığını itiraf etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova’da motorlu kara taşıtı sayısı 82 bin 546’ya ulaştıYalova’da motorlu kara taşıtı sayısı 82 bin 546’ya ulaştı
Hatay’da hırsızlık şüphelisi tutuklandıHatay’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Seydikemer’de eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapisSeydikemer’de eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 23 Ocak Salı

İmsak
06:46
Sabah
08:09
Öğle
13:23
İkindi
16:04
Akşam
18:27
Yatsı
19:46

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Salı

Daka eczanesi
Ortaca
Ören yali eczanesi
Milas
Likya eczanesi
Seydikemer
Pay eczanesi
Bodrum
Yeniesen eczanesi
Datca
Gümüs eczanesi
Fethiye
Pinar eczanesi
Koycegiz
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.