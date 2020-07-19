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Muğla'da kayalıklardan düşen kişiyi arama çalışması başlatıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 19.07.2020 11:19 | Son Güncelleme

Muğla'da kayalıklardan düşen kişiyi arama çalışması başlatıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ot topladığı kayalıklardan uçuruma düştüğü belirtilen kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Yayla Patlangıç Mahallesi Çukurçayır mevkisine babasıyla ot toplamaya giden Tufan Köse (34), dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma düştü.

Baba Veysel Köse yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, Köse'nin bulunması için çalışma başlattı.

Çalışmalarda drone de kullanılıyor.

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