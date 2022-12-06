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Muğla’da kayıp olan genç ailesi tarafından bulundu

06.12.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Menteşe İlçesinde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Hakan Kurtoğlu ailesi tarafından bulundu.

Muğla’da kayıp olan genç ailesi tarafından bulundu

24 yaşındaki Hakan Kurtoğlu, dün akşam saatlerinde iddiaya göre Menteşe ilçesinde bulunan Masa Dağı’na çıktı. Kurtoğlu’ndan haber alamayan yakınları karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Evden ayrılmadan önce ailesine ’hatalar yaptım, çocuğuma iyi bakın’ dedikten sonra veda ederek evi terk ettiği belirtilen Kurtoğlu’nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Ekipler Kurtoğlu’nu bulmak için çalışma başlatırken, kayıp gencin ailesi tarafından bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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