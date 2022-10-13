YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında bulundu

Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında bulundu

13.10.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 84 yaşındaki adam, kaybolduktan bir gün sonra dere yatağında bulundu.

Bayır Mahallesi'ndeki evinden dün öğlen saatlerinde ayrılan Murat Ülgen'den (84) bir daha haber alamayan yakınları yetkililerden yardım istedi.

Muğla Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu'ndan askerler, AFAD ve UMKE ekipleri, iz takip köpekleriyle arama yaptı.

Ülgen, ekipler tarafından evine 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

Ülgen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandıMuğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandıİzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Cem Vakfı yöneticisi Esma Ersin görevinden alındığını duyurduCem Vakfı yöneticisi Esma Ersin görevinden alındığını duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Muğla Menteşe afad jandarma

Muğla Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:05
Öğle
12:58
İkindi
16:09
Akşam
18:41
Yatsı
19:55
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.