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Muğla'da kaza yapan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

27.02.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kaza yapan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki kayalığa çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Cevdet Öztürk (56) idaresindeki 34 PB 6617 plakalı kamyonet, Fethiye-Antalya kara yolu Seki mevkisinde kontrol çıkarak yol kenarındaki kayalığa çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Öztürk ile araçtaki Hayri Öztürk (27) ve Suriye uyruklu İsmail Mustafa (39) yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.​​​​​​​

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