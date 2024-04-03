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Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

AA AA
03.04.2024 08:01
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Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik iki çalışma sonucu, hakkında "fuhşa teşvik ve aracılık etme, bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık, tehdit, hakaret suçları" başta olmak üzere 19 ayrı dosyada 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçu ve 12 ayrı dosyada 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri Bodrum ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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cezaevi Muğla

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