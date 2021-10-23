Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü hırsızlık yapınca yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, akü hırsızlığına karışınca yakalandı.

Ağaçlıhüyük Mahallesi'nde bir kişinin çekicisine ait iki akünün çalındığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmada kimliği belirlenen C.D. gözaltına alındı.

Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.



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