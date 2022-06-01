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Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

01.06.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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