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Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü yakalandı

09.06.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Zorlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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