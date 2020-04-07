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Muğla’da kısa çalışma ödeneğine 9 bin 500 firma başvuru yaptı

MUĞLA HABERLERİ  | 07.04.2020 14:05 | Son Güncelleme

Muğla’da 9 Bin 500 firma, 35 Bin çalışanı için 3 ay boyunca maaş desteği sağlanacak kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu.Muğla İŞKUR Müdürü İlyas Sarıyerli, kısa çalışma ödeneğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Muğla’da kısa çalışma ödeneğine 9 bin 500 firma başvuru yaptı

Muğla’da 9 Bin 500 firma, 35 Bin çalışanı için 3 ay boyunca maaş desteği sağlanacak kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu.
Muğla İŞKUR Müdürü İlyas Sarıyerli, kısa çalışma ödeneğine yönelik açıklamalarda bulundu. Sarıyerli, Muğla’da dün itibariyle toplam 9 Bin 500 firmanın 35 Bin çalışanı için başvuru yaptığını, başvurusu onaylanan firma çalışanlarına 3 ay boyunca 1730 lira ile 4 Bin 300 lira arasında maaş desteği sunulacağını belirtti. Sarıyerli, "6 Nisan itibariyle 9 Bin 500 firma 35 Bin çalışanı için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu. Yanlız bu rakamın içinde mükerrer başvurular da oluyor. Çok dinamik bir süreç. Ekibim ile birlikte işveren ve çalışanlar için elimizden geleni yapıyoruz. Valimizi hergün çalışmalarımız hakkında bilgilendiriyoruz. Başvuru yapan firma çalışanlarımıza hizmet süresine göre 3 ay boyunca bin 730 lira ile 4 bin 300 lira arasında maaş desteği sunulacak. Bu süre salgının gidişatına göre uzatılabilir" diye konuştu.

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