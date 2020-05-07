YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da Kızılaya bir haftada bin ünitenin üzerinde kan bağışlandı

Muğla'da Kızılaya bir haftada bin ünitenin üzerinde kan bağışlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 07.05.2020 18:56 | Son Güncelleme

Muğla'da Kızılaya bir haftada bin ünitenin üzerinde kan bağışlandı

Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık, yapılan "acil kan bağışı" çağrısının ardından kentte bir haftada bin 96 ünite kan bağışında bulunulduğunu bildirdi.

Kayacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlaması, ramazan ayı ve ardından kısa çalışma sistemine geçilmesi gibi durumların arka arkaya gelmesi nedeniyle Türk Kızılay Kan Merkezlerindeki kan stoklarında çok ciddi düşüşler yaşandığını hatırlattı.

Tarihte hiç yaşamadıkları bir şekilde stokların yüzde 30'ların altına düştüğünü belirten Kayacık, "Bunun üzerine geçen perşembe günü Türk Kızılay Muğla Şubesi olarak basın aracılığıyla kamuoyuna ve Muğla'ya bir çağrıda bulunduk. Her şeyden önce bu çağrıya kulak veren ve o günden bugüne Fethiye, Marmaris, Milas ve Menteşe ilçelerimizde bulunan kan merkezlerimizi ve birimlerimizi boş bırakmayan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Kayacık, 27 Nisan Pazartesi günü il genelinde sadece 29 ünite kan toplandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Çağrımızın ardından bir haftada bin 96 ünite kan bağışı gerçekleşti. Bütün kalbimle iyiliksever hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bu yüzden sadece yakınlarınıza veya kendinize ihtiyaç olduğunda değil her an herkese kan ihtiyaç olabileceğini düşünerek herkesi kan vermeye davet ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

Dursunbey’de 17 bina karantinaya alınıyor

Dursunbey’de 17 bina karantinaya alınıyor

Gediz’de öğrenci yurdunda yangın

Gediz’de öğrenci yurdunda yangın

Sarıgöllü berberler 1 Haziran’da dükkanlarını açacak

Sarıgöllü berberler 1 Haziran’da dükkanlarını açacak

Muğla Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
05:58
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:08
Yatsı
21:35

Muğla Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Daş Eczanesi
Merkez
Oğul Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi

Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi

Kızlarının gözü önünde dehşet saçtı

Kızlarının gözü önünde dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.