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Muğla'da koronavirüs şüphesiyle bulunduğu hastaneden kaçan kadın yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 11.04.2020 16:00 | Son Güncelleme

Muğla'da koronavirüs şüphesiyle bulunduğu hastaneden kaçan kadın yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tutulduğu hastaneden kaçan kadın yakalandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 şüphesiyle tutulan G.A. (55) gece hastaneden izinsiz ayrıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, kaçan kadını bulmak için arama çalışması başlattı. G.A'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Belirtilen adrese giden ekipler, dezenfekte edip maske ve eldiven taktıkları şüpheliyi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

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