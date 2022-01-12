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Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

12.01.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dalyan Kanalı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle feribot seferleri durduruldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yağışların ardından Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı.

Bölgede 5 gündür etkili olan yağışlar sonrası debisi artan Namnam Çay'ı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden gelen sular, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesine neden oldu.

Gölün taşması sonucu, çevredeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı, kordon ile kordona çıkan yollar sular altında kaldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Belediyesi ekipleri, taşkından etkilenen ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması yaptı.

- Dalyan Kanalı'ndaki feribot seferleri durduruldu

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi ile Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi arasında düzenlenen feribot seferlerinin, Dalyan Kanalı'ndaki su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla durdurulduğu bildirildi.

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