YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da kumar oynayan 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza

Muğla'da kumar oynayan 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza

MUĞLA HABERLERİ  | 24.12.2020 21:57 | Son Güncelleme

Muğla'da kumar oynayan 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Yeni Mahalle'deki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Kahvehaneye düzenlenen operasyonda içeride bulunan 6 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Kahvehanede yapılan aramada, oyun taşları, yaz boz kağıtları, şişelenmiş halde 9 litre el yapımı rakı ile 48 şişe bira ele geçirdi.

Kahvehanedeki 6 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 23 bin 980 lira ceza uygulandı.

İşyeri sahibi A.M. hakkında "kumar oynanması için yer temini" ve "karantina kurallarına uymamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok

Muğla Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:11
Öğle
13:11
İkindi
15:41
Akşam
18:01
Yatsı
19:23

Muğla Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Leyne Eczanesi
Merkez
Süsyolu Eczanesi
Merkez
Beril Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.