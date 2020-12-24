Muğla'da kumar oynayan 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 23 bin 980 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Yeni Mahalle'deki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Kahvehaneye düzenlenen operasyonda içeride bulunan 6 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.
Kahvehanede yapılan aramada, oyun taşları, yaz boz kağıtları, şişelenmiş halde 9 litre el yapımı rakı ile 48 şişe bira ele geçirdi.
Kahvehanedeki 6 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 23 bin 980 lira ceza uygulandı.
İşyeri sahibi A.M. hakkında "kumar oynanması için yer temini" ve "karantina kurallarına uymamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.