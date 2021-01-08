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Muğla'da kumar oynayan 7 kişiye 29 bin lira ceza uygulandı

08.01.2021 22:15 | Son Güncelleme:
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Muğla'da kumar oynayan 7 kişiye 29 bin lira ceza uygulandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye 29 bin lira ceza verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi'nde kullanılmayan bir binaya düzenlediği operasyonda, 7 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

İçki ve sigara içtikleri, Kovid-19 tedbirlerini de ihlal ettikleri belirlenen kişilere toplam 29 bin lira ceza uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen A.B. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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