Muğla’da kuraklık uyarısı

Tüm yurtta etkisini gösteren kuraklık tehlikesi Muğla’da da etkili olmaya başladı. Rize’den sonra en fazla yağış olan il olarak gösterilen Muğla’da Barajlardaki seviyeler geçtiğimiz yıllara oranlara düşük seviyelere geriledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, son 3 günlük yağışlara kadar yağmurun çok azaldığını bu nedenle barajların doluluk oranının gerilediğini belirterek vatandaşlardan içme ve kullanma suyunu daha dikkatli kullanmalarını istedi.

Mumcular Barajında doluluk oranı yüzde 26

Muğla’nın içme suyunu karşılayan barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre büyük düşüş gösterdi. Ülkemizin en çok yağış alan ikinci ili olan Muğla’da bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla çok az yağış düşmesi baraj seviyelerini de olumsuz etkiliyor.

2019 yılı Aralık ayı başında yüzde 47 doluluk oranına sahip olan Mumcular Barajı bugün yüzde 26 seviyesine geriledi. Yine geçtiğimiz yılın aynı döneminde Geyik barajında yüzde 67 olan doluk oranı yüzde 60’a, yüzde 96 olan Marmaris Atatürk Barajı oranı yüzde 87’ye geriledi.

Başkan Gürün’den vatandaşlara ‘Su’ uyarısı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yağışların bu yıl beklenen seviyede olmadığını ve bu nedenle barajların doluluk oranının gerilediğini belirtti. Başkan Gürün, barajların geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla düşük seviyelerde olduğunu vurgularken vatandaşlardan içme ve kullanma suyunu daha dikkatli kullanmalarını istedi.

Başkan Gürün; “Kuraklık tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de önümüzde süreçte mücadele etmesi gereken en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıkacak. İklim değişikliklerinin etkilerini artık görmeye ve yaşamaya başladık. Son yıllarda su seviyelerinde gözle görülür bir düşüş söz konusu. Bu yılda tüm dünyada etkili olan kuraklık ülkemizi ve Muğla’mızı önemli ölçüde etkiliyor. Barajlardaki su seviyelerimiz ne yazık ki her yıl daha da geriye gidiyor. Son 3 günde ilimiz genelinde yağan yağmuru saymazsak neredeyse Aralık’a kadar ilimiz yağış almadı. Barajlarımızdaki doluluk oranları ve yağış miktarlarına bakarak suyumuza her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın su konusunda daha hassas, dikkatli ve bilinçli davranması gerekiyor. Özellikle çeşme suyuyla herhangi bir sulama yapmamalı, kaynaklarımızı dikkatli kullanmalıyız.” dedi.

