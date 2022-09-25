Muğla'da kurallara uymayan 14 sürücüye 21 bin 653 lira ceza kesildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapılan trafik denetiminde sürücülere 21 bin 653 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kötekli Mahallesi'nin giriş ve çıkış noktalarında trafik denetimi gerçekleştirildi.

Uygulamada 172 araç denetlendi, 14 sürücüye belgesiz, muayenesiz, alkollü ve sigortasız araç kullanmak ve Karayolları Trafik Kanununun çeşitli maddelerinden 21 bin 653 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamada bir araç trafikten men edildi.



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