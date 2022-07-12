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Muğla'da kuyuya düşen porsuğu itfaiye kurtardı

12.07.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kuyuya düşen porsuğu itfaiye kurtardı

Muğla'da kuyuya düşen porsuğu itfaiye kurtardı

Muğla'nın Milas ilçesinde kuyuya düşen porsuk, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Selimiye Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 15 metrelik kuyunun içinden ses geldiğini duyan ev sahibi bölgeye gitti.

Kuyunun içinde bir porsuğun mahsur kaldığını fark eden ev sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Halatlar yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekibi, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından hayvanı çıkardı.

Herhangi bir yara almadığı gözlenen porsuk, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Muğla'da kuyuya düşen porsuğu itfaiye kurtardı

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