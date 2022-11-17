Muğla'da Lagina Hekate Kutsal Alanı'nın giriş kapısı restore edildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan yapılar yeniden ayağa kaldırılıyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Lagina'da 12 ay boyunca çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Antik dönemin önemli tanrıçalarından birisi olan Hekate adına, antik dönemde yapılan en büyük tapınağın Lagina'da olmasının kutsal alanı daha da önemli kıldığını belirten Söğüt, "Lagina Hekate kutsal alanında antik dönemden günümüze yapılarda arkeolojik kazı, konservasyon, restorasyon ve çizim çalışmaları yapıyoruz. Bu sene ağırlıklı olarak propylon dediğimiz giriş kapısı ve altar (sunak) arasında kazı ve alan düzenleme çalışmalarına devam ediyoruz. Giriş kapısı restore edildi. Bu bölgede yoğunlaştık." dedi.

Kutsal alanda gün yüzüne çıkarılan eserleri ziyaretçilere göstermeyi amaçladıklarını ifade eden Söğüt, buranın antik dönemin önemli bir dini merkezi olduğunu anlatmak istediklerini dile getirdi.

Antik dönemin önemli tanrıçalarından Hekate adına yapılan en büyük tapınağın Lagina'da olmasının kutsal alanı daha da önemli kıldığını vurgulayan Söğüt, Hekate adına yapılan daha büyük bir kutsal alanın bulunmadığını ifade etti.

Kentte bulunan giriş kapısının antik dönemde Hekate adına düzenlenmiş ve kutsal alana yakışır bir şekilde farklı bir mimari gösterdiğini anlatan Söğüt, "Yarım yuvarlak girişle birlikte üç geçişli özgün bir yapısı da var. Propylonun yanı sıra tapınaktaki kazı çalışmalarını tamamlayıp var olan bloklarla birlikte restitüsyon çalışması yapacağız. Bu yıl çok güzel sonuçlar aldık. Buradaki mimari blokların bir kısmını çıkardık ve şimdi alanda elde ettiğimiz buluntular da bizi mutlu etti." diye konuştu.

Tapınakta çizim çalışmalarına devam ettiklerini belirten Söğüt, 2 bin 100 yıl önce inşa edilen tapınağın mimaride de kendine has özellikler içerdiğini ve alanında tek olduğunu dile getirdi.

Söğüt, Antik dönemde savaşçı Amazonlar'ın barış halinde betimlediği tek yerin burada olduğunu ve kutsal alanın önemi nedeniyle yurt içinden ve özellikle yurt dışından düzenli olarak gelip gezen gruplar bulunduğunu dile getirdi.

Antik kentte gün ışığına kavuşan yapıların, 3D teknolojisiyle ziyaretçileri zamanında yolculuğa çıkaracağını belirten Söğüt, çalışmalar tamamlanıp yapılar ayağa kaldırıldığında, kutsal alanın merkezinde birçok yapının da görülebileceğini kaydetti.

