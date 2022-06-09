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Muğla'da lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.06.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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