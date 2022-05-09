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Muğla'da lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.05.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bulunan 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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