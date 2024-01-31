Muğla'da lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak

Akgül ailesinin avukatının karara itirazının üzerine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi verilen cezayı az bularak sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.

Sıla Akgül'ün ailesinin avukatı Didem Alaca, AA muhabirine, kararın sonrasında basit taksirle öldürme değil bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme gerekçesiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunduklarını söyledi.

İtirazlarının kabul edildiğini, mahkemenin cezanın paraya çevrilemeyeceğine hükmettiğini belirten Alaca, "Tekrar yargılama yapılmak üzere dosya Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesine geri gönderildi. Önceki ceza bozuldu. Daha ağır bir ceza alacak ve paraya çevrilmeyecektir düşüncesindeyiz. Ailesinin içine bir nebze olsun su serpildi. Adaletin yerini bulması için sürecin takipçisi olacağız." dedi.

Menteşe ilçesine bağlı Salihpaşalar Mahallesi'nde 14 Aralık 2022 tarihinde lise öğrencisi Sıla Akgül'e, yolun karşısına geçmek isterken Tolga Yağcı'nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil çarpmış, Akgül yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanmış, 33 gün sonra tahliye edilmişti.

Yağcı'nın tutuksuz yargılandığı davada karar duruşması 19 Ekim 2023'te Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmış, sanığa önce 3 yıl 4 ay hapis cezası vermiş, daha sonra ceza 24 bin 300 lira para cezasına çevirmişti. Yağcı'nın ehliyetine de 6 ay süreyle el konulmuştu.

Akgül'ün ailesi, "Temel cezanın azlığı ve hapis cezasının paraya çevrilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunduğu" gerekçesiyle mahkemenin kararını istinafa taşımıştı.

