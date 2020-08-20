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Muğla’da “Mahalle Denetim Ekipleri” evde izolasyona alınan kişileri denetleyecek

MUĞLA HABERLERİ  | 20.08.2020 13:24 | Son Güncelleme

Muğla Valiliği tarafından Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin denetlenmesine yönelik “Mahalle Denetim Ekipleri” oluşturuluyor.Valilik tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddesi uyarınca alınan kararlarda şu ifadelere yer verildi: "İl Sağlık Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, İlimizde kurulan İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve izolasyona alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına, Mahalle Denetim Ekiplerinin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına, yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK’nın 195 nci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Muğla’da “Mahalle Denetim Ekipleri” evde izolasyona alınan kişileri denetleyecek

Muğla Valiliği tarafından Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin denetlenmesine yönelik “Mahalle Denetim Ekipleri” oluşturuluyor.
Valilik tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddesi uyarınca alınan kararlarda şu ifadelere yer verildi: "İl Sağlık Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, İlimizde kurulan İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve izolasyona alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına, Mahalle Denetim Ekiplerinin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına, yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK’nın 195 nci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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