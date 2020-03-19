YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da maske üretimi başladı

Muğla’da maske üretimi başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 19.03.2020 15:51 | Son Güncelleme

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Korona virüs önlemleri kapsamında Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’nde koruyucu maske üretimi başladı.Muğla’nın cerrahi maske üretiminde pilot il kapsamına alınmasının ardından maske üretimi başladı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Korona virüs önlemleri kapsamında Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’nde koruyucu maske üretimi başladı.
Muğla’nın cerrahi maske üretiminde pilot il kapsamına alınmasının ardından maske üretimi başladı. İlk etapta 9 personel ile başlayan üretim sürecinde hedefin 100 Bin maske üretmek olduğu belirtildi.
Muğla Olgunlaşma Enstitüsü üretim atölyesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şuan için 5 bin maske üretmiş bulunmaktayız. Biz sayılarımızı 100 bine çıkarmak istiyoruz. Vardiyalı hizmet vermek istiyoruz. Bunu sosyal sorumluluk projesi olarak kabul ediyoruz. Mesleki ve vijdani sorumluluk olarak düşünüyor her türlü hizmeti ekip arkadaşlarımızla birlikte yapmaya hazır olduğumuzu dile getirmek istiyorum" dedi.
Töre, "Bunun yanı sıra Şehit Ziya Dağdaş Anadolu Lisemizin kimya bölümünün onayını bakanlığımız tarafından aldık. Bugün arkadaşlarımız Ali Ağa tesislerini ziyarete gittiler. En kısa sürede hijyen maddesi ve kolonya üretimine başlayacağız. Böylece bir eğitim kurumu olarak sosyal dava olan küresel bir davanın içerisinde bulunmanın huzuru içerisindeyiz" diye ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

(Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu’dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı

(Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu’dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Muğla Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:05
Öğle
13:19
İkindi
16:44
Akşam
19:24
Yatsı
20:39

İlginizi Çekebilir

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Yatağan ve Kavaklıdere’ye Yıldırım bereketi

Yatağan ve Kavaklıdere’ye Yıldırım bereketi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gelin-damat Nikâh Masası Yerine Eyleme Gitti

Gelin-damat Nikâh Masası Yerine Eyleme Gitti

Temizlik İşçisini Araç Çarptı

Temizlik İşçisini Araç Çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.