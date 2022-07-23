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Muğla'da mavi turda omzu çıkan tekne personeli tahliye edildi

23.07.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da mavi turda omzu çıkan tekne personeli tahliye edildi

Muğla'da mavi turda omzu çıkan tekne personeli tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, mavi turda omzu çıkan tekne personeli sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine (AÇM), Dalyan Koyunda demirli "Afrodit 3" isimli teknede bir kişinin omzunun çıktığı ve tahliyesinin talep edildiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik'e bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi sevk edildi.

Tekne çalışanı olduğu anlaşılan kişi, DEGAK botuna alınarak kıyıya getirildi. Yaralı burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Muğla Fethiye mavi tur

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