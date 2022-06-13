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Muğla'da mezun olan üniversite öğrencileri yağmur altında kep attı

13.06.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da mezun olan üniversite öğrencileri yağmur altında kep attı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden (MSKÜ) mezun olan 8 bin öğrenci için tören düzenlendi.

Muğla Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen, 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları gösterisi ve MSKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri konseriyle devam etti.

Bu sırada bölgede etkili olan yağışın şiddetini artırması nedeniyle öğrenciler alanı boşaltmaya başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, mezun olan öğrencileri alana davet ederek kep atmalarını istedi.

Çiçek, "Arkadaşlar, öğrencilerim bu belki de bir ilk olacak. Yağmur altında kep atma töreni yapıyoruz. Hep birlikte keplerinizi gökyüzüne fırlatın." dedi.

Yağmur nedeniyle konuşma yapmayan Çiçek'in 10'dan geriye saymasıyla keplerini fırlatan öğrenciler, sevinçlerini arkadaşlarına sarılarak paylaştı.

Birçok öğrenci de çalan müzik eşliğinde yağmur altında oynadı.

Törene, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile akademisyenler ve öğrencilerin yakınları katıldı.

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